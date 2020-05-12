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Людям з ожирінням рекомендують подвоїти час самоізоляції при COVID-19

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 02:34
Людям з ожирінням рекомендують подвоїти час самоізоляції при COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Самоізоляція у таких людей повинна тривати 28 днів

Група італійських вчених рекомендує людям з ожирінням подвоювати час самоізоляції під час захворювання коронавірусом до 28 днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Наголошується, що такі люди більш сприйнятливі до інфекцій, подібним COVID-19, і можуть бути заразними протягом більш тривалих періодів часу.

"Люди з надмірною вагою потенційно більш заразливі, ніж худі пацієнти з COVID-19, по ряду причин, в тому числі через те, що в минулих дослідженнях людям з ожирінням знадобилося більше часу, щоб позбутися від вірусу грипу, ніж худим суб'єктам, що означає, що вони могли бути заразними довше", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, огрядним людям потрібно більше часу для вироблення імунних реакцій на клітинному рівні, необхідному для боротьби з вірусними інфекціями, що дозволяє вірусам швидше розмножуватися в організмі.

Раніше директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що більшість інфікованих коронавірусом переносять хворобу в тяжкій формі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже понад 1,5 мільйона жителів планети одужали від захворювання коронавірусом. Найбільшу кількість видужали зафіксовано в Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Німеччини, Італії та Туреччини.

Теги Новини України Коронавірусучения
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