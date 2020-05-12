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Медики пояснили більшу вразливість чоловіків перед коронавірусом

STYLERКоронавірус    12.05.2020 - 12:23
Медики пояснили більшу вразливість чоловіків перед коронавірусом
Чоловіки частіше хворіють на коронавірус (фото РБК-Україна)

Вчені розповіли, чому чоловіки більше вразливі перед коронавірусом, ніж жінки

Чоловіки частіше хворіють на коронавірус і вмирають через більш високу, ніж у жінок, концентрацію ангіотензин-перетворюючого ферменту 2 (АПФ2) в крові. Саме за рахунок взаємодії коронавірусу з цим ферментом інфекція проникає в організм. Уразливість чоловіків перед COVID-19 пояснили вчені з Європейського товариства кардіологів.

За словами професора кардіології в Університетському медичному центрі Гронінгена доктора Адріана Воорс, вважається, що саме фермент 2 (АПФ2) грає "вирішальну роль у прогресуванні захворювань легенів, пов'язаних з COVID-19".

Високий вміст цього ферменту у чоловічої статі визначили за результатами дослідження крові у пацієнтів із серцевою недостатністю, проведеного ще до пандемії коронавірусу. Всього досліджували 3,5 тисяч людей.

"Коли ми виявили, що один з найяскравіших біоіндикаторів, АПФ2, був набагато вищий у чоловіків, ніж у жінок, я зрозумів, що це може пояснювати, чому серед чоловіків ймовірність смерті від COVID-19 вище, ніж серед жінок", — розповів один з авторів наукового дослідження.

Як ми раніше писали, коронавірус COVID-19 може викликати небезпечні ускладнення у молодих жінок.

Теги Новини України Коронавірус
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