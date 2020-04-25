Коронавірус проник в Нью-Йорк з Європи, а не з Китаю, - губернатор

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Крім того, він розкритикував Трампа через надто пізнє введення карантинних обмежень

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо вказав на дослідження, яке показує, що штами COVID-19 проникли в Нью-Йорк з Європи, а не Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Також він розкритикував президента США Дональда Трампа, заявивши, що заборони на поїздки були занадто пізно введені, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Куомо процитував дослідження Північно-Східного університету, згідно з яким більше тисячі жителів Нью-Йорка могли заразитися цією хворобою до того часу, коли 1 березня в штаті був підтверджений перший випадок захворювання. Він сказав, що, на його думку, найвірогіднішим джерелом є Італія.

Губернатор зазначив, що Трамп наказав заборонити поїздки з Китаю 2 лютого, більш ніж через місяць після появи новин про спалах коронавірусу в місті Ухань, і вирішив обмежити поїздки з Європи в наступному місяці. За його словами, до того часу вірус поширився в США

"Ми закрили вхідні двері заборонивши поїздки в Китай, що було правильно. Але ми залишили задні двері відкритими, тому що вірус покинув Китай до того часу, коли ми заборонили поїздки в Китай", - сказав Куомо на брифінгу в п'ятницю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські сенатори просять ООН розслідувати роботу ВООЗ по коронавирусу.

Також РБК-Україна писало, що за даними на 24 квітня, у США зафіксували понад 50 тисяч летальних результатів в результаті ускладнень від коронавірусу. Третину померлих у штатах складають жителі Нью-Йорка (16 388 осіб).