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Американські сенатори просять ООН розслідувати роботу ВООЗ щодо коронавірусу

Новини » Політика     24.04.2020 - 23:38
Американські сенатори просять ООН розслідувати роботу ВООЗ щодо коронавірусу
Фото: голова ВОЗТедрос Аданом Гебреесус (twitter/WHO)

Сенатори-республіканці просять провести оцінку ефективності роботи ВООЗ

Провідні республіканці в Сенаті США звернулися до Організації Об'єднаних Націй з проханням провести незалежний огляд заходів Всесвітньої організації охорони здоров'я у відповідь на пандемію коронавірусу. Про це пише Reuters.

Республіканці в Сенаті вважають, що ВООЗ на чолі з Тедросом Аданом Гебреєсусом проявила "чудову повагу" до Китаю.

"Схоже, що під час цієї пандемії ВООЗ надала чудову повагу уряду Китаю. Відновлення довіри до ВООЗ ... потребуватиме більшої прозорості, підзвітності і реформ", - написали сенатори-республіканці.

У листі на ім'я Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша сенатори - на чолі з Джимом Рішем, головою комітету Сенату з іноземних справ - вказали, що група з розслідування має бути створена негайно. А результати роботи цієї групи повинні "включати проміжну оцінку ефективності роботи ВООЗ на сьогоднішній день" та рекомендації для реформ.

Незважаючи на те, що в листі сенатори розкритикували ВООЗ, вони зайняли менш конфронтаційну позицію, ніж президент Дональд Трамп, який минулого тижня призупинив фінансування організації. Трамп звинуватив ВООЗ у "сприянні дезінформації" Китаю, заявивши, що ця бездіяльність, ймовірно, призвела до більш сильного спалаху пандемії.

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 24 квітня, у США зафіксували понад 50 тисяч летальних результатів в результаті ускладнень від коронавірусу. Третину померлих у штатах складають жителі Нью-Йорка (16 388 осіб).

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