Коронавірус отримав тимчасову назву

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Назва англійською мовою Novel Coronavirus Pneumonia

Влада Китаю присвоїла новому коронавірусу тимчасову назву NCP (пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу). Про це повідомив державний комітет з охорони здоров'я КНР, передають китайські ЗМІ.

Як наголошується, назва англійською мовою Novel Coronavirus Pneumonia.

"Прийнято рішення присвоїти новому захворюванню тимчасову назву "пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу". Назва англійською мовою Novel Coronavirus Pneumonia, скорочено NCP", - йдеться в повідомленні комітету.

РБК-Україна повідомляло, що на сьогоднішній день не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса.

Нагадаємо, в Китаї місцева влада Шанхая заборонила людям з'являтися в громадських місцях без медичних масок у зв'язку з епідемією нового коронавірусу.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуального захисту. ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.