Влада Шанхая зобов'язала всіх носити маски через коронавірус

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У разі відмови у відношенні громадян буде розпочато розгляд з боку правоохоронців

У Китаї місцева влада Шанхая заборонили людям з'являтися в громадських місцях без медичних масок у зв'язку з епідемією нового коронавірусу. Про це повідомляє Xinhuanet.

Як зазначили місцеві влади, у разі перешкоджання правоохоронні органи почнуть суворе розгляд стосовно таких громадян.

"Будь-яка людина, який прибув в аеропорт, залізничний вокзал, міжміський автовокзал, зупинку рейкового транспорту, а також знаходиться в закладах охорони здоров'я, торгових центрах, супермаркетах та інших громадських місцях цього міста, повинен носити маску і не перешкоджати вимірювання температури. У разі відмови співпрацювати і порушення порядку правоохоронні органи почнуть суворе розгляд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 8 лютого, у світі лабораторно підтверджені 34 909 випадків захворювань новим коронавірусом 2019-nCoV. З них 724 закінчилися смертю. При цьому 71% всіх випадків інфікування зафіксовані в одній провінції Китаю Хубей.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуальної захисту. ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.