ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Влада Шанхая зобов'язала всіх носити маски через коронавірус

Новини » В світі     08.02.2020 - 16:17
Влада Шанхая зобов'язала всіх носити маски через коронавірус
Ілюстративне фото (pxhere.com)

У разі відмови у відношенні громадян буде розпочато розгляд з боку правоохоронців

У Китаї місцева влада Шанхая заборонили людям з'являтися в громадських місцях без медичних масок у зв'язку з епідемією нового коронавірусу. Про це повідомляє Xinhuanet.

Як зазначили місцеві влади, у разі перешкоджання правоохоронні органи почнуть суворе розгляд стосовно таких громадян.

"Будь-яка людина, який прибув в аеропорт, залізничний вокзал, міжміський автовокзал, зупинку рейкового транспорту, а також знаходиться в закладах охорони здоров'я, торгових центрах, супермаркетах та інших громадських місцях цього міста, повинен носити маску і не перешкоджати вимірювання температури. У разі відмови співпрацювати і порушення порядку правоохоронні органи почнуть суворе розгляд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 8 лютого, у світі лабораторно підтверджені 34 909 випадків захворювань новим коронавірусом 2019-nCoV. З них 724 закінчилися смертю. При цьому 71% всіх випадків інфікування зафіксовані в одній провінції Китаю Хубей.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуальної захисту. ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.

У Японії вилікували першого зараженого коронавірусом Toyota та Honda призупинили заводи в Китаї через коронавірус
Новини України Китайвирусмаска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся