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Коронавирус получил временное название

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 09:24
Коронавирус получил временное название
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia

Власти Китая присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению КНР, передают китайские СМИ.

Как отмечается, название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP", - говорится в сообщении комитета.

РБК-Украина сообщало, что на сегодняшний день не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.

Напомним, в Китае местные власти Шанхая запретили людям появляться в общественных местах без медицинских масок в связи с эпидемией нового коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.

От коронавируса умерли уже более 800 человек Число жертв коронавируса приближается к 800
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