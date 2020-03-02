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Коронавірус виявили у працівника ВООЗ

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 17:59
Коронавірус виявили у працівника ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

У співробітника організації захворювання протікає в легкій формі

У співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердили захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації в Twitter.

За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, позитивний результат на коронавірус отримав співробітник іранського підрозділу організації. При цьому він додав, що у співробітника захворювання протікає в легкій формі.

Коронавірус виявили у працівника ВООЗНагадаємо, двоє співробітників з італійського офісу компанії Amazon в Мілані заразилися коронавірусом. При цьому в компанії додали, що зараз вони перебувають на карантині. У компанії також додали, що всі співбесіди на даний момент проводяться в режимі відеоконференції.

Крім того, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. У цілому зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавіруса серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садеки. 2 березня стало відомо, що один з них помер.

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