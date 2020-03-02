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Коронавирус обнаружили у сотрудника ВОЗ

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 17:59
Коронавирус обнаружили у сотрудника ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

У сотрудника организации заболевание протекает в легкой форме

У сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации в Twitter.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения организации. При этом он добавил, что у сотрудника заболевание протекает в легкой форме.

Коронавирус обнаружили у сотрудника ВОЗНапомним, двое сотрудников из итальянского офиса компании Amazon в Милане заразились коронавирусом. При этом в компании добавили, что сейчас они находятся на карантине. В компании также добавили, что все собеседования на данный момент проводятся в режиме видеоконференции.

Кроме того, в Иране коронавирусом COVID-19 инфицировались четыре депутата парламента. Тест прошли 30 депутатов. Коронавирус зафиксировали в четырех. В целом зафиксировано пять случаев инфицирования коронавируса среди иранских депутатов. Первый случай произошел несколько дней назад, инфекция подтвердилась у депутата Махмуда Садеки. 2 марта стало известно, что один из них умер.

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