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Коронавірус виявили у працівників київських ресторанів

Новини » Коронавірус     11.06.2020 - 20:33
Коронавірус виявили у працівників київських ресторанів
Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

Спалахи коронавірусу також відбуваються у столичних магазинах і супермаркетах

У Києві виявили випадки коронавірусу серед персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.

За його словами, до таких закладів відносяться не тільки ресторани.

"Щодо ресторанів - є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб’єктів - оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. Сюди відносяться і магазини, і супермаркети, і ресторани", - пояснив Рубан.

Станом на сьогодні, половина з них припинила свою діяльність. Деякі повністю, деякі частково.

Рубан також розповів, що під час перевірок столичних закладів фахівці Держспоживслужби фіксують десятки порушень карантинних вимог.

"Щодня проводяться моніторингові візити по всім закладам у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня мобільними групами складається 50-70 протоколів", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, останніми днями епідемічна ситуація в Україні погіршилася, за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19.

У Києві відучора коронавірус підтвердили у 91 людини, загальна кількість хворих наближається до 3,7 тисяч.

Нагадаємо, з 10 червня в Україні дозволили роботу залів ресторанів. Водночас через зростання хворих на COVID-19 Київ не тільки не пом’якшив карантин, але й може його посилити.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївКоронавірус
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