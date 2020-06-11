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В Україні новий антирекорд по коронавірусу: майже 700 нових випадків

Новини » Коронавірус     11.06.2020 - 08:18
В Україні новий антирекорд по коронавірусу: майже 700 нових випадків
Фото: в Україні новий антирекорд по коронавірусу (УНІАН)

Загалом з початку пандемії заразились 29 070 людей

Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксували 689 нових випадків COVID-19. Це новий антирекорд по коронавірусу в країні.

Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.

Загалом з початку пандемії заразились 29 070 людей. За минулу добу зафіксували 21 летальний випадок.

Разом з тим, за минулу добу одужали від коронавірусу 372 людини, що майже в половину менше, ніж тих, хто заразився.

Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область, де 3793 випадків COVID-19 та Київ, де 3671 інфікований.

Також на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко написав, що за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус ще у 91 людини. Померли 4 хворих.

Нагадаємо, у МОЗ вчора повідомляли, що Київ і шість областей не можуть розпочати новий етап ослаблення карантину.

РБК-Україна писало, що в Україні розпочався новий етап виходу країни з карантину, а саме відновили роботу бази відпочинку та санаторії, установи культури, та два КПВВ на Донбасі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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