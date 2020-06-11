В Україні новий антирекорд по коронавірусу: майже 700 нових випадків

Загалом з початку пандемії заразились 29 070 людей
Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксували 689 нових випадків COVID-19. Це новий антирекорд по коронавірусу в країні.
Такі дані наводить Центр громадського здоров'я.
Загалом з початку пандемії заразились 29 070 людей. За минулу добу зафіксували 21 летальний випадок.
Разом з тим, за минулу добу одужали від коронавірусу 372 людини, що майже в половину менше, ніж тих, хто заразився.
Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область, де 3793 випадків COVID-19 та Київ, де 3671 інфікований.
Також на своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко написав, що за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус ще у 91 людини. Померли 4 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ вчора повідомляли, що Київ і шість областей не можуть розпочати новий етап ослаблення карантину.
РБК-Україна писало, що в Україні розпочався новий етап виходу країни з карантину, а саме відновили роботу бази відпочинку та санаторії, установи культури, та два КПВВ на Донбасі.
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Автор: Анастасия Рокитна