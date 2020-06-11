Коронавірус в Україні: відразу в 5 областях зафіксували спалахи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених перевищила 29 тисяч

В країні зафіксовано різке зростання кількості нових заражених на коронавірус за добу. Міністерство охорони здоров'я повідомило про черговий антирекорд захворюваності. Влада продовжує боротьбу з пандемією і одночасно вводить послаблення обмежень для порятунку економіки. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 11 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 29070 осіб

померли від ускладнень інфекції 854 українця

Київ і 6 областей не послаблюють карантин

поліція оштрафувала Зеленського за порушення карантину

МОЗ змінив правила виписки хворих COVID-19

МВФ погіршив прогноз падіння економіки України

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилися коронавірусом 689 осіб, помер 21 хворий, одужали 372 пацієнта.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 854 хворих, одужали 13141 з 29070 заражених.

Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (125), Волинській (52), Рівненській (53), Київській (54), Вінницькій (44) областях та Києві (91). Жодного випадку хвороби не виявлено у Полтавській, Луганській і Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1236 (808 одужали)

Волинська обл. - 1266 (330 одужали)

Дніпропетровська область. - 981 (695 одужали)

Донецька обл. - 269 (122 одужали)

Житомирська обл. - 992 (540 одужали)

Закарпатська обл. - 1471 (634 одужали)

Запорізька обл. - 510 (303 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1649 (992 одужали)

Київ - 3671 (1053 одужали)

Київська обл. - 1919 (616 одужали)

Кіровоградська обл. - 563 (447 одужали)

Луганська обл. - 54 (44 одужали)

Львівська обл. - 2414 (589 одужали)

Миколаївська обл. - 311 (203 одужали)

Одеська обл. - 1045 (421 одужав)

Полтавська обл. - 276 (256 одужали)

Рівненська обл. - 2175 (1164 одужали)

Сумська обл. - 203 (159 одужали)

Тернопільська обл. - 1349 (995 одужали)

Харківська обл. - 1374 (657 одужали)

Херсонська обл. - 179 (173 одужали)

Хмельницька обл. - 523 (355 одужали)

Черкаська обл. - 506 (348 одужали)

Чернівецька обл. - 3793 (1176 одужали)

Чернігівська обл. - 341 (81 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

Через складну епідеміологічну ситуацію у Києві і шести областях нові послаблення карантину не відбудуться. За даними головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко не дотягують до необхідного показника інцидентності (менше 12 нових заражених за добу на 100 тис населення) Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області, а також столиця. За словами Ляшка, в Міністерстві охорони здоров'я змінили правила виписки пацієнтів з діагнозом COVID-19. Якщо раніше для того, щоб визнати пацієнта одужавшим потрібно було провести два негативних ПЛР-теста, то сьогодні пацієнтів виписують з лікарні при відсутності симптомів хвороби та після негативного тесту ПЛР. Очікується, що після цього кількість одужавших українців зросте.

У рамках попереднього етапу послаблення карантину у Києві відкрилися 500 дитячих садків. Два садка закрито на карантин безпосередньо перед відкриттям. "Ми не відкриваємо два садка у Шевченківському районі, які готувалися до роботи. Результати перевірки персоналу... в одному із садів виявили 14 інфікованих працівників, у другому саду - одного працівника. Ці садочки не працювали і поки працювати не будуть", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Поліція склала адміністративний протокол на президента Володимира Зеленського через порушення карантину під час відвідування кафе у Хмельницькому. Крім глави держави, штрафи виписано власнику закладу і відвідувачам: главі Офісу президента Андрію Єрмаку, його першому заступнику Сергію Трофимову, головному санітарному лікарю України Віктору Ляшко, голові Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитру Габінету і меру Хмельницького Олександру Сімчишину. Всім перерахованим загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз падіння економіки України у цьому році. За даними фахівців фонду, через пандемію коронавирусу реальний ВВП країни скоротиться на 8,2%, безробіття зросте до 12,6%. Крім того, очікується зменшення реальної зарплати, скорочення на 6 млрд доларів резервів і двократне зменшення інвестицій до 0,8 млрд доларів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, падіння економіки України у цьому році буде краще, ніж очікує МВФ. Уряд оцінює спад економіки у 4,8% реального ВВП.

Наслідки пандемії у світі

Європейська комісія планує відкрити кордони Євросоюзу з 1 липня. Обмеження повинні знімати поступово. Як заявив віце-президент Комісії та голови зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Борелль, рекомендації "враховують ряд принципів і критеріїв" і будуть "засновані на загальному скоординованому підході держав-членів".

Німеччина продовжила обмеження на поїздки за кордон до 31 серпня. Уряд не рекомендує громадянам відвідувати більше 160 країн через пандемію коронавирусу, Україна у цьому списку. Влада допускає, що застереження може бути знято у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації за межами Євросоюзу. Уряд скасовує прикордонний контроль для громадян країн Євросоюзу з 15 червня. За словами міністра внутрішніх справ Хорста Зеехофера, вони зможуть в'їжджати в країну без необхідності проходження карантину. До 21 червня збережуться обмеження для громадян Іспанії, які прибувають на літаках.

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Автор: Андрій Павлишин