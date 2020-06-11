Київ може повернутися до жорсткого карантину: названо умову

У Києві можуть повернути карантин (фото: РБК-Україна)

У Києві можуть скасувати всі пом'якшення карантину і повернутися до жорстких обмежень

У Києві можуть повернути жорсткі карантинні обмеження через рекордне зростання хворих за останню добу, як в столиці, так і в Україні в цілому.

У Києві за добу 91 новий хворий, а в Україні - 689. Віталій Кличко в Telegram-каналі розповів, за яких умов столиця повернеться до повного карантину, і зазначив, що до наступного етапу ослаблення Київ точно не готовий.

Захворіло на 11 червня в Києві 3671 осіб, 1053 - видужало, 84 - померло.

За словами градоначальника, за останні п'ять діб показник хворих становить 15 людей на 100 тисяч жителів Києва.

"Говорити про відкриття ресторанів, басейнів, дитячих таборів і так далі - поки рано", - сказав мер.

Якщо ж цей критерій перевищить 24 хворих на 100 тисяч населення, місто буде змушене повернутися до обмежень.





Статистика коронавірусу в Києві (фото: Telegram-канал Віталія Кличка)

Всього в Україні на 11 червня 29070 хворих і 854 померлих. За добу виявлено 689 нових пацієнтів з COVID-19, попередній антирекорд був встановлений 4 червня (588 хворих), до цього - 23 квітня (578 нових випадків).

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців і попросив не забувати, що карантин не закінчився, схаменутися і перестати ігнорувати правила.

Раніше повідомлялося, що у Києві можуть рекомендувати обмежити вихід на вулицю для людей вікової групи старше 60 років, оскільки вони входять у групу ризику коронавірусу. Поки що мер подібних заяв не робив, але якщо повернуть всі обмеження, людям від 60-ти буде рекомендована самоізоляція, як це було до ослаблення обмежень.

До речі, українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії.

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Автор: Светлана Мащенко