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Уряд Польщі пішов на карантин

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 11:27
Уряд Польщі пішов на карантин
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі міністри присутні на останньому засіданні уряду були піддані стандартним обстеженням

Після того, як виявили коронавірус у міністра навколишнього середовища Польщі, було прийнято рішення, що всі міністри польського уряду працюватимуть в карантинному режимі. Про це повідомляє RMF24.

Представник уряду Пьотр Мюллер прокоментував ситуацію пов'язану з зараженням одного з міністрів.

"У зв'язку з позитивним результатом тесту на коронавірус у міністра навколишнього середовища Міхала Вося були вжиті заходи відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором. Вчора ввечері всі міністри, присутні на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт з зараженим",- заявив Мюллер.

Як повідомляється, міністр навколишнього середовища контактував з працівником Державного лісівництва у якого виявили коронавірус. Після чого Вось був поміщений в карантин і провів обстеження; тест дав позитивний результат.

Додамо, у Польщі зафіксовано 177 випадків зараження коронавірусом. Чотири людини загинули.

Нагадаємо, у двох польських містах Цешин і Тихи підтвердили зараження коронавірусом COVID-19 у двох громадян України.

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