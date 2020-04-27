Коронавірус у Київській області: названо найбільш заражених район

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу лабораторно підтверджено 28 нових випадків в усій області

У Київській області офіційно підтверджено 570 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Зокрема, з них вже одужало 57 людей. За добу лабораторно підтверджено 28 нових випадків.

Найбільше заражених у Києво-Святошинському районі - 204, а в Обухівському - 104.

Нагадаємо, у Дніпрі помер чоловік, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус. Це другий летальний випадок в місті.

Крім того, у Львівській області зафіксовано 358 випадків зараження коронавірусною інфекцією. За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1565 осіб, з яких 334 людини госпіталізовані.

РБК-Україна писало, що станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей за добу заразились на 100 людей менше.

У МОЗ раніше заявили, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.