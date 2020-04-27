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У Дніпрі зафіксували другу смерть через коронавірус

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 14:09
У Дніпрі зафіксували другу смерть через коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус спричинив ускладнення - тромбоз нижньої кінцівки

У Дніпрі помер чоловік, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Як зазначається, коронавірус спричинив ускладнення - тромбоз нижньої кінцівки, чоловіку зробили операцію, але врятувати не вдалось.

"Маємо другий випадок смерті хворого із COVID-19 у Дніпрі. Це 57-річний чоловік, який лежав із пневмонією у міській лікарні №21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте, нажаль, врятувати чоловіка не вдалося. Нині його тіло направили на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Всього в області 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужало. Двоє - померли.

Нагадаємо, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей за добу заразились на 100 людей менше.

У МОЗ раніше заявили, що у разі різкого зменшення захворюваності на коронавірус карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.

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