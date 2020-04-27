Коронавирус в Киевской области: назван самый зараженный район

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев по всей области

В Киевской области официально подтверждены 570 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В частности, из них уже выздоровели 57 человек. За сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев.

Больше всего зараженных в Киево-Святошинском районе - 204, а в Обуховском - 104.

Напомним, в Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. Это второй летальный случай в городе.

Кроме того, во Львовской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период карантина к Львовской областной инфекционной больнице обратились 1565 человек, из которых 334 человека госпитализированы.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.

В Минздраве ранее заявили, что в случае резкого уменьшение заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем запланировано правительством.