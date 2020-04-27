ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Киевской области: назван самый зараженный район

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 14:59
Коронавирус в Киевской области: назван самый зараженный район
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев по всей области

В Киевской области официально подтверждены 570 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В частности, из них уже выздоровели 57 человек. За сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев.

Больше всего зараженных в Киево-Святошинском районе - 204, а в Обуховском - 104.

Напомним, в Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. Это второй летальный случай в городе.

Кроме того, во Львовской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период карантина к Львовской областной инфекционной больнице обратились 1565 человек, из которых 334 человека госпитализированы.

РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.

В Минздраве ранее заявили, что в случае резкого уменьшение заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем запланировано правительством.

Новая Зеландия остановила распространение коронавируса Турция ждет иностранных туристов с конца лета и отказывается от all inclusive
Новости Украины КиевКиевская областьКоронавирус
News
On Top