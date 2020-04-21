Кількість заражених коронавірусом в Київській області зростає: карта

Зокрема, у Києво-Святошинському районі заразилась 101 людина
У Київській області підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус, за добу лабораторно підтверджено 23 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.
Зокрема, в Обухівському р-ні - 59 (20 - смт Козин , 4-с. Романків, 9 - м. Українка, 23 - м. Обухів, 1 - с. Красна Слобідка, 1 - с. Нещерів, 1 - с. Германівка).
А у Києво-Святошинському районі - 101 (22 - с. Софіївська Борщагівка, 12 - Крюковщина, 26 - м . Вишневе, 9 - м. Боярка, 5 - с. Гатне, 5 - с. Лісники, 4 - с. Святопетрівське , 4 - с. Дмитрівка, 2 - с. Тарасівка; 3 - с. Чайки, 2 - с. П. Борщагівка, 1 - с. Кременище, 3 - Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - с. Нове, 1- с. Гнатівка).
У інших районах ситуація така:
З них на стаціонарному лікуванні - 99 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 257 осіб. Із них діти - 21.
Нагадаємо, у сусідній Полтавській області зафіксовано 101 випадок коронавірусу, третину інфікованих складають медики - 34 особи.
РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані.