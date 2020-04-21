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Кількість заражених коронавірусом в Київській області зростає: карта

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 12:00
Кількість заражених коронавірусом в Київській області зростає: карта
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, у Києво-Святошинському районі заразилась 101 людина

У Київській області підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус, за добу лабораторно підтверджено 23 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Зокрема, в Обухівському р-ні - 59 (20 - смт Козин , 4-с. Романків, 9 - м. Українка, 23 - м. Обухів, 1 - с. Красна Слобідка, 1 - с. Нещерів, 1 - с. Германівка).

А у Києво-Святошинському районі - 101 (22 - с. Софіївська Борщагівка, 12 - Крюковщина, 26 - м . Вишневе, 9 - м. Боярка, 5 - с. Гатне, 5 - с. Лісники, 4 - с. Святопетрівське , 4 - с. Дмитрівка, 2 - с. Тарасівка; 3 - с. Чайки, 2 - с. П. Борщагівка, 1 - с. Кременище, 3 - Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - с. Нове, 1- с. Гнатівка).

У інших районах ситуація така:

  • 2 - у Баришівському р-ні;
  • 5 - у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка -1, Фурси -2, м. Узин -2);
  • 12 - у Бориспільському р-ні, (2- с. Гнідин, 2 – с. Вороньків, 1 – Головурів, 3 – с. Гора, Кийлів -1, Петропавлівське – 1, Проліски-2);
  • 12 - у Броварському р-ні, (с. Зазим’я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита – 2 випадок, Требухів -4, Погреби – 1, Велика Димерка - 1);
  • 3 - у Бородянському р-ні;
  • 7 - у Васильківському р-ні;
  • 3 - у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-2, Тарасівщина - 1);
  • 2 - в Іванківському районі;
  • 9 - у Макарівському р-ні;
  • 3 - у Миронівському р-ні;
  • 3 - у Кагарлицький р-ні ( с. Панікарча-1, с. Слобода – 2);
  • 3 - у Переяслав-Хмельницькому р-ні;
  • 1 - у Поліському р-ні;
  • 1 - у Рокитнянському р-ні;
  • 7 - у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);
  • 7 - у м. Біла Церква;
  • 17 - у м. Бровари;
  • 25 - у м. Бориспіль;
  • 1 - у смт Бородянка;
  • 10 - у м. Буча;
  • 9 - м. Васильків;
  • 8 - м. Вишгород;
  • 20 - у м. Ірпінь;
  • 4 - у м. Фастів;
  • 1 - у смт Ворзель;
  • 2 - у м. Гостомель;
  • 1 - у смт. Коцюбинське;
  • 1 - у смт Ставище;
  • 8 - у м. Кагарлик;
  • 3 - у м. Переяслав;
  • 2 - у смт Рокитне;
  • 1 - у смт Іванків;
  • 3 - смт Володарка.

З них на стаціонарному лікуванні - 99 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 257 осіб. Із них діти - 21.

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