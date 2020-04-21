Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 21 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ фіксує зниження захворюваністю на коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано зниження кількості заражених коронавірусом за добу. За даними голови МОЗ, за останні 24 години в країні виявлено 261 інфікованого COVID-19, померли від ускладнень хвороби 10 українців. Всього зафіксовано 5710 заражень, 151 летальний випадок і 359 одужання.

Найбільша кількість заражених фіксується у Чернівецькій області та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 21 квітня

Чернівецька область - 906 інфікованих. В області від коронавирусу помер 20-річний хлопець з села Їжівці. За добу МОЗ зафіксував 17 нових заражених. Першим інфікованим українцем зафіксовано мешканця регіону 3 березня.

Київ - 850 інфікованих. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, за добу заразилися 49 киян: 23 жінки у віці від 27 до 74 років і 25 чоловіків у віці від 20 до 75 років, а також дитина, якій 13 років. Госпіталізовано 21 пацієнт, зафіксовано 2 нових летальних випадки. Перші інфіковані у Києві виявлено 16 березня.

Івано-Франківська область - 512 інфікованих. Протягом 24 годин в області виявлено 32 нових випадки інфекції. За весь час карантину одужали 18 жителів регіону. Вперше зараження підтверджено в Івано-Франківську 19 березня.

Тернопільська область - 414 інфікованих. У місті Почаїв від коронавирусу померла 43-річна жінка. Чотири дні тому її було госпіталізовано. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу заразилися 24 мешканця області. Перші хворі коронавірусом зафіксовано на Тернопільщині 19 березня.

Рівненська область - 341 інфікований. У чотирьох осіб, яких готували до виписки з лікарні, повторно виявлено коронавірус. Про це повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль. Всього в регіоні за добу підтверджено 22 нових випадків зараження. 27 березня зареєстровано перші 9 інфікованих в Сарненській районній лікарні.

Київська область - 333 інфікованих. За даними облдержадміністрації, за добу заразилися 29 мешканців. На даний момент госпіталізовано 91 пацієнт. Найбільша кількість інфікованих в Києво-Святошинському районі - 95. За весь час пандемії у регіоні одужали 26 осіб, 11 померли. Перші інфіковані COVID-19 в області зафіксовано 17 березня.

Вінницька область - 330 інфікованих. В регіоні повідомляється про перший летальний випадок від ускладнень коронавирусу. За інформацією лабораторного центру МОЗ, серед всіх заражених 23 пацієнта - діти. На даний момент одужали 22 особи. Вперше інфіковані зафіксовано у регіоні 25 березня.

Львівська область - 253 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в регіоні заразилися 8 осіб. Командування Медичних сил ЗСУ повідомило про новий випадок зараження солдата, який проходить лікування амбулаторно. За весь час пандемії померли від ускладнень 10 мешканців, 22 - одужали. На даний момент 91 пацієнт госпіталізовано з діагнозом COVID-19. Перші заражені в області зафіксовано 20 березня.

Кіровоградська область - 246 інфікованих. У Кропивницькому померла 72-річна жінка з діагнозом COVID-19. Також за добу виявлено новий випадок зараження, захворіла 62-річна пенсіонерка, у якої раніше був госпіталізований чоловік. "Загалом в області зафіксовано 17 випадків одужань від COVID-19. Серед числа інфікованих на COVID-19 залишаються 6 дітей. Усі мають легкий перебіг хвороби", - уточнив голова ОДА Андрій Балонь. Хворіють коронавірусом у регіоні 82 медика. Перші заражені в області виявлено 29 березня.

Житомирська область - 226 інфікованих. Влада області повідомило про виявлення 15 випадків інфекції за добу, серед нових заражених 3 дітей. У Коростені інфікована 6-ти місячна дитина. Однією з хворих стала військовослужбовець ЗСУ, яку госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Крім того, захворіли 4 курсанта Житомирського військового інституту імені С.П. Королева. Найбільша кількість інфікованих зафіксовано у Житомирі 59 осіб, в Коростені - 56 і в Бердичеві - 43. Вперше підтверджені випадки COVID-19 зареєстровано в регіоні 12 березня.

Закарпатська область - 196 інфікованих. За добу виявлено 14 нових зараження у регіоні. Серед інфікованих 8 дітей і 39 медиків. В регіоні одужали 16 осіб, 6 померли. Вперше зараження виявлено в області 26 березня.

Черкаська область - 165 інфікованих. За інформацією МОЗ, 6 нових інфікованих зафіксовано в області за добу. Перші випадки коронавирусу на Черкащині зафіксовано 22 березня.

Волинська область - 158 інфікованих. 8 нових заражень зареєстровано в регіоні за добу. Вперше діагноз COVID-19 підтверджено на Волині 25 березня.

Запорізька область - 134 інфікованих. За добу в регіоні захворіли COVID-19 3 мешканців. Перший інфікований коронавірусом у Запоріжжі зафіксовано 25 березня.

Дніпропетровська область - 118 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години у регіоні виявлено 8 нових заражених. Вперше хворі на коронавірус зареєстровано в області 19 березня.

Одеська область - 137 інфікованих. МОЗ зафіксував 25 нових випадків інфікування в регіоні за добу. Перша інформація про інфекцію повідомлялася 24 березня.

Сумська область - 83 інфікованих. Ситуація із захворюваністю в регіоні не змінилася. Перші заражені зареєстровано у Сумах 25 березня.

Харківська область - 73 інфікованих. У селі Високопілля Валківського району померла 70-річна жінка, яка контактувала з першою загиблої від коронавирусу в області. За добу було виявлено 9 нових випадки зараження. "З підтвердженим діагнозом госпіталізовано 43 особи, 29 - на самоізоляції. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 82 особи, 12 - на самоізоляції", - повідомив голова ОДА Олексій Кучер. Перший випадок зараження в регіоні зареєстровано 28 березня.

Херсонська область - 63 інфікованих. За добу нових заражень у регіоні не виявлено. Перші випадки інфекції підтверджено у Херсоні 25 березня.

Полтавська область - 63 інфікованих. Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив про 14 нових заражених у місті. "5 серед нових випадків - це пацієнти районної лікарні, де напередодні стався спалах коронавирусу", - уточнив градоначальник. Вперше пацієнти з COVID-19 у Полтаві з'явилися 27 березня.

Хмельницька область - 49 інфікованих. У регіоні зафіксовано ще один летальний випадок. У Хмельницькій інфекційній лікарні померла від коронавирусу 83-річна жінка. Заразилися за добу 2 мешканця області. Один з інфікованих - працівник ЗСУ. Перший діагноз COVID-19 поставлено в регіоні 27 березня.

Миколаївська область - 41 інфікований. За добу заразилися коронавірусом в області 4 особи. За даними влади, серед усіх інфікованих 26 мешканців перебувають у Вознесенському районі, 5 - у Миколаєві, 8 - у Доманівському районі і по 1 хворому - в Південноукраїнську і Арбузинському районі. Перші два зараження виявлено у двох жінок похилого віку в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Луганська область - 24 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація у регіоні з захворюваністю на коронавірус за добу не змінилася. Перший діагноз з COVID-19 поставлено у регіоні 25 березня. На окупованій території заражено 7 українців.

Донецька область - 16 інфікованих. Нових інфікованих за 24 години у регіоні не виявлено. Перші заражені в області зафіксовано 18 березня. На окупованій території хворіють коронавірусом 13 осіб.

Чернігівська область - 12 інфікованих. У регіоні не виявлено нові випадки зараження за добу. Перший хворий COVID-19 підтверджено у Чернігові 26 березня.