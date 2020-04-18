Коронавірус у Києві: близько половини нових випадків зафіксували у Лаврі

У Києві за минулу добу, 17 квітня, лабораторно підтвердили ще 65 випадків захворювання коронавірусом, з них 26 у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко Telegram.

Загалом, станом на ранок 18 квітня, підтвердили 770 випадків коронавіруса COVID-19.

"Кількість киян, в яких лабораторно підтвердили захворювання коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 65 осіб. З них - 6 медиків. Захворіли: 24 жінки у віці від 24 до 69 років, 41 чоловік у віці від 19 до 92 років. Із зареєстрованих за минулу добу випадків захворювання - 26 в Києво-Печерській лаврі", - повідомив Кличко.

Наголошується, що серед нових інфікованих 11 пацієнтів були госпіталізовані в лікарні, решта знаходяться на самоізоляції під контролем медиків.

Нагадаємо, станом на 9 ранку 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали. За минулу добу підтвердили 444 захворювань.

Також РБК-Україна писало, що в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом вмер чернець Никодим. Він нещодавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

Крім цього повідомлялося, що в Почаївській лаврі в Тернопільській області що могла статися масштабний спалах коронавірусу. Настоятель Почаївської лаври відмовляється від співпраці з медиками.