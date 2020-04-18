Коронавирус в Киеве: около половины новых случаев зафиксировали в Лавре

В Киеве за прошедшие сутки, 17 апреля, лабораторно подтвердили еще 65 случаев заболевания коронавирусом, из них 26 в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Всего, по состоянию на утро 18 апреля, подтвердили 770 случаев коронавируса COVID-19.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медиков. Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет, 41 человек в возрасте от 19 до 92 лет. Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской лавре", - сообщил Кличко.

Отмечается, что среди новых инфицированных 11 пациентов были госпитализированы в больницы, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 9 утра 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели. За прошлые сутки подтвердили 444 заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что в Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим. Он недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

Кроме этого сообщалось, что в Почаевской лавре в Тернопольской области могла произойти масштабная вспышка коронавируса. Настоятель Почаевской лавры отказывается от сотрудничества с медиками.