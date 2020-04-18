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Число хворих на коронавірус в Україні перевалило за 5 тисяч

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 09:40
Число хворих на коронавірус в Україні перевалило за 5 тисяч
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому зафіксовано 133 летальних випадки

Станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Також зазначається, що зафіксовано 133 летальних випадки, 275 пацієнтів одужали.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 в Центр надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на коронавірус.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт почне працювати не раніше червня.

Також РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у командувача Національної гвардії Миколи Балана. Захворювання проходить майже безсимптомно.

Крім цього повідомлялося, що в Почаївській лаврі в Тернопільській області міг статися масштабний спалах коронавірусу. Настоятель Почаївської лаври відмовляється від співпраці з медиками.

Відзначимо, у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тисяч осіб. Найбільше смертей в США.

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