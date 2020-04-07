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Першу смерть від коронавірусу зафіксували в ЗСУ

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 11:38
Першу смерть від коронавірусу зафіксували в ЗСУ
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Разом з тим, в ЗСУ зареєстровано 4 випадки захворювання

У Збройних силах України зафіксували першу смерть через коронавірус COVID-19. Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

Як зазначається, діагноз COVID-19 жінці підтвердили 6 квітня.

"Стосовно померлої особи: жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області, з 20.03.2020 знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 27.03.2020 стан погіршився, була госпіталізована до ЦРЛ м. Надвірна, 30.03.2020 переведена до реанімаційного відділення, 06.04.2020 о 6.00 померла", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ЗСУ зареєстровано 4 випадки COVID-19. На ізоляції 87 військових.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Також повідомлялось, що МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу. У міністерстві не виключають, що у Миколаївській області можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавірусу.

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