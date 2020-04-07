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Коронавірус в Італії: у госпіталях або на карантині знаходяться десятки українців

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Посол зазначив, що імена українців не знає, бо у демократичній європейській країні працює захист персональних даних

В Італії на примусовому карантині через коронавірус, або в госпіталі в інтенсивній терапії знаходяться десятки українців. Про це розповів україський посол в Римі Євген Перелигін в інтерв'ю "Укрінформу".

Посол зазначив, що імена українців не знає, бо у демократичній європейській країні працює захист персональних даних.

"Я неформально знаю, але я не можу розповсюджувати ці дані, що є десятки українців, які знаходяться або на примусовому карантині, або в госпіталі в інтенсивній терапії. Але їх прізвище, стать, вік можуть бути передані посольству, тільки якщо людина або її родичі попросять про це. Тоді ми підключаємося, якщо потрібна допомога", - зазначив він.

Нагадаємо, що Італія стала епіцентром розповсюдження коронавірусу в Європі. За даними на вівторок, 7 квітня, всього в Італії понад 132 тисяч людей заразилися новим коронавірусом. Майже 23 тисячі хворих вже одужали, 16 523 - померли.

Раніше повідомлялось, що в Італію вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Лікарі поїхали в Італію на 14 днів. Після повернення вони будуть поміщені на обсервацію.

Крім того, втрати туристичного сектора Італії від пандемії коронавірусу можуть досягти близько 120 млрд євро до кінця 2020 року.

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