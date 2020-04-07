Коронавирус в Италии: в госпиталях или на карантине находятся десятки украинцев

В Италии на принудительном карантине из-за коронавируса, или в госпитале в интенсивной терапии находятся дестяки украинцев. Об этом рассказал украинский посол в Риме Евгений Перелыгин в интервью "Укринформу".

Посол отметил, что имена украинцев не знает, потому что в демократической европейской стране работает защита персональных данных.

"Я неформально знаю, но я не могу распространять эти данные, что есть десятки украинцев, которые находятся или на принудительном карантине, или в госпитале в интенсивной терапии. Но их фамилия, пол, возраст могут быть переданы посольству, только если человек или его родственники попросят об этом. Тогда мы подключаемся, если нужна помощь", - отметил он.

Напомним, что Италия стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. По данным на вторник, 7 апреля, всего в Италии свыше 132 тысяч человек заразились новым коронавирусом. Почти 23 тысячи больных уже выздоровели, 16 523 - умерли.

Ранее сообщалось, что в Италию отправились 20 украинских врачей для помощи в борьбе с коронавирусом. Врачи уехали в Италию на 14 дней. После возвращения они будут помещены на обсервацию.

Кроме того, потери туристического сектора Италии от пандемии коронавируса могут достичь около 120 млрд евро до конца 2020 года.