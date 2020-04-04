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До Італії вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 12:12
До Італії вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Лікарі поїхали в Італію на 14 днів

До Італії вирушили 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським фахівцям у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає кореспондент РБК-Україна.

Лікарі поїхали в Італію на 14 днів.

"... 20 наших лікарів поїхали на 14 днів в Італію допомогти італійським лікарям у наданні медичної допомоги",- сказав Ляшко, додавши, що вони будуть вивчати досвід італійських колег.

За його словами, якщо епідеміологічна ситуація буде стабільною і не буде крайньої потреби залучати фахівців до надання медичної допомоги, МОЗ зможе провести їх обсервацію для того, щоб не було розповсюдження на території України коронавірусу.

Нагадаємо, Ляшко також заявив, що без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності коронавірусом може початися 14-15 квітня.

Також він повідомив, що люди можуть залишити місце самоізоляції лише два рази в тиждень для поповнення запасів предметів першої необхідності.

Також РБК-Україна писало, що з 6 квітня постановою уряду в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, поліції дали право перевіряти документи на вулиці.

Пік коронавіруса в Україні може початися в середині квітня Людям на самоізоляції можна виходити з дому не частіше двох разів на тиждень, - Ляшко
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