ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус у Франції: Макрон оголосив військову операцію

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 08:39
Коронавірус у Франції: Макрон оголосив військову операцію
Фото: Емманюель Макрон (elysee.fr)

Французькі військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє RFI.

Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції.

"Ми знаходимося в стані війни, і перед обличчям піку епідемії, я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію Résilience (" Стійкість "), окрему (від операції) Sentinelle (" Вартовий "), в ході якої триває боротьба (військових) з тероризмом", - сказав президент.

Французький лідер також закликав до національної єдності в боротьбі з коронавірусом і пообіцяв серйозні фінансові вливання в охорону здоров'я.

Нагадаємо, через коронавірус у Франції померли 240 людей протягом останньої доби, це є найбільшим показником з початку епідемії в країні.

Також Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає введення особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У Фінляндії ізолюють столичний регіон Спалах коронавірусу в світі: голови МЗС країн G7 об'єднують зусилля
Новини України Франціявоенная операцияЕммануель МакронКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся