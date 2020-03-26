Коронавірус у Франції: Макрон оголосив військову операцію

Фото: Емманюель Макрон (elysee.fr)

Французькі військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє RFI.

Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції.

"Ми знаходимося в стані війни, і перед обличчям піку епідемії, я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію Résilience (" Стійкість "), окрему (від операції) Sentinelle (" Вартовий "), в ході якої триває боротьба (військових) з тероризмом", - сказав президент.

Французький лідер також закликав до національної єдності в боротьбі з коронавірусом і пообіцяв серйозні фінансові вливання в охорону здоров'я.

Нагадаємо, через коронавірус у Франції померли 240 людей протягом останньої доби, це є найбільшим показником з початку епідемії в країні.

Також Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає введення особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.