ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції підтримали законопроект про введення надзвичайного стану

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 11:16
У Франції підтримали законопроект про введення надзвичайного стану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Насамперед документ передбачає наділення уряду правом обмежувати громадські свободи

Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає введення особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє газета Le Parisien.

Насамперед документ передбачає наділення уряду правом обмежувати громадські свободи, в тому числі за рахунок масового режиму самоізоляції, протягом двох місяців.

Уряд також отримує право вводити ряд заходів за допомогою видання ордонансів - спеціальних декретів - без консультацій з парламентом. Ці заходи можуть стосуватися фінансової підтримки підприємств, а також перенесення другого туру муніципальних виборів, перший тур яких відбувся 15 березня.

Також передбачається збільшити штрафи за порушення режиму самоізоляції - якщо зараз вихід на вулицю без поважної причини і розписки із зазначенням кінцевого пункту карається штрафом у 135 євро, то за повторну непокору вимогам влади протягом 15 днів після першого планується стягнення 1,5 тис. євро.

Нагадаємо, станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

Коронавірус в Україні і світі: головні новини 22 березня Сінгапур повністю обмежив в'їзд і транзит через країну через коронавірус
Новини України Франціянадзвичайний станКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся