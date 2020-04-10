Коронавірус у Черкаській області підтвердили у 6 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області у 86 осіб підтверджено коронавірус

Наразі у Черкаській області зареєстровано 86 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар у Facebook.

Як він повідомив, у 6 осіб був підтверджений коронавірус за останню добу. Троє з них - з міста Черкаси, один - з міста Сміла та ще двоє - зі Смілянського району. Загалом кількість хворих складає 86.

Так, коронавірус підтверджено у місті Черкаси - 20 випадків, у Кам'янці - 31, в Умані - 12, в Городищенському - 6 в Шполянському та Маньківському районах по чотири, в м.Сміла - три, в Смілянському районі та у м. Лисянка по два випадки зараження, а також в Каневі та Черкаському районі по одному.

Нагадаємо, у Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися 64 людини. Так, кількість інфікованих у області збільшилася до 366 осіб у порівнянні з 302 випадками, про які повідомлялося минулої доби. Станом на 10 квітня, регіон займає перше місце в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Також в Україні за добу заразилися коронавірусом 311 особи. На цей час підтверджено діагноз на коронавірус в 2203 українців. Вилікувалися від хвороби 61 пацієнт, загинули 69.