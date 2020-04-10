Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 10 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Влада передає нові дані зараження коронавірусом у регіонах України.

В Україні за добу заразилися коронавірусом 224 особи. На даний момент підтверджено діагноз на коронавірус 1892 українців. Вилікувалися від хвороби 45 пацієнтів, загинули 57.

Найбільша кількість інфікованих зафіксовано у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях і Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 10 квітня

Київ - 335 інфікованих (5 летальних). За добу заразився 41 киянин. За даними мера столиці Віталія Кличка, підтверджені випадки хвороби 11 жінок у віці від 26-ти до 71 року і 29 чоловіків, від 36 до 70 років, також захворіла 6-місячна дівчинка. Госпіталізовано 6 пацієнтів. 26 нових інфікованих виявлено у Києво-Печерській лаврі. Один киянин помер від ускладнень хвороби. За даними мерії, загальна кількість заражених у столиці зросла до 335 осіб. Перший хворий коронавірусом був виявлений 16 березня.

Чернівецька область - 303 інфікованих (6 летальних). Перше зараження коронавірусом в Україні зафіксовано в області 3 березня. За даними облдержадміністрації, за останню добу в області захворіли коронавірусом 30 осіб, кількість інфікованих збільшилася до 303. Серед заражених 51 медичний працівник. Кількість тих, хто видужав збільшилася у регіоні до 17.

Івано-Франківська область - 218 інфікованих (9 летальних). 20 осіб захворіло на коронавірус у регіоні за останні 24 години. На сьогодні п'ятеро хворих у важкому стані, вилікувалися 45 заражених. Перший інфікований був виявлений 19 березня.

Тернопільська область - 169 інфікованих (3 летальних). У регіоні зафіксовано 1 новий випадок зараження. Вперше інформація про хворих COVID-19 в області з'явилася 20 березня.

Київська область - 133 інфікованих (5 летальних). За інформацією влади, за добу заразилися коронавірусом 12 осіб. Серед інфікованих 10 дітей. За весь час пандемії від хвороби вилікувалися 6 осіб. Перші хворі підтверджено у регіоні 17 березня.

Вінницька область - 102 інфікованих. Кількість хворих за добу зросла на 12 осіб. Інфіковані виявлено у 16 з 27 районів області. Лабораторно підтверджено 102 випадки хвороби, 8 з них - діти. Перше зараження у регіоні зафіксовано 25 березня.

Кіровоградська область - 82 інфікованих (4 летальних). Відразу двоє хворих коронавірусом померли за добу в області. За інформацією голови облдержадміністрації Андрія Балоня, померли в центральній лікарні 79-річний чоловік з хворобою серця і в приватній клініці 54-річна жінка з поліорганною недостатністю. За добу у регіоні зафіксовано 6 нових випадки зараження, серед яких дві вагітні жінки і 11-річна дівчинка. На сьогоднішній день 50 інфікованих госпіталізовані, у важкому стані - 7. Серед хворих - 28 медиків і 1 працівниця аптеки. Перший випадок коронавирусу зафіксовано 29 березня.

Черкаська область - 80 інфікованих (1 летальний). Ситуація в області за добу не змінилась, нових інфікованих не виявлено. Перший випадок коронавируса був зафіксовано на Черкащині 22 березня.

Рівненська область - 64 інфікованих (5 летальних). В області підтверджено 13 нових випадків хвороби за останні 24 години. Перші 9 заражених виявлено 27 березня у Сарненському районі.

Львівська область - 61 інфікованих (3 летальних). В регіоні померла від коронавирусу 68-річна жінка, яка мала супутнє онкологічне захворювання. Крім того, від важкої пневмонії помер 49-річний чоловік з підозрою на коронавірус, у його дружини підтвердився діагноз COVID-19. За добу в області зафіксовано 25 нових випадків зараження. Госпіталізовано 87 осіб, у реанімації перебувають 11 хворих. Перші випадки інфекції виявлено у Львові 20 березня.

Сумська область - 56 інфікованих (3 летальних). За добу інформація щодо нових хворих у регіоні не повідомлялась. Перший інфікований з'явився у Сумах 25 березня.

Закарпатська область - 51 інфікований (3 летальних). Влада повідомила про смерть жінки, яка стала першим випадком зараження в області 26 березня. За інформацією МОЗ, 8 осіб заразилися коронавірусом за добу. Серед захворілих 4 медичних співробітника.

Дніпропетровська область - 48 інфікованих. Влада регіону підтвердила 6 нових заражень за добу. 5 інфікованих зафіксовані в Первомайському та 1 в Кам'янському, двоє з пневмонією. Перший випадок COVID-19 виявлено у регіоні 19 березня.

Запорізька область - 47 інфікованих. За останню добу двоє військовослужбовців у Мелітополі захворіли коронавірусом. Один з них був госпіталізований з пневмонією. В області перші 5 хворих зафіксовано 25 березня.

Одеська область - 43 інфікованих. В інфекційну лікарню госпіталізовано 11 нових хворих коронавірусом. В даний час в лікарні перебувають 20 осіб, у важкому стані - 3. Троє з хворих медичні працівники. Перший випадок COVID-19 зафіксовано 24 березня.

Волинська область - 38 інфікованих (2 летальних). Нові діагнози з COVID-19 підтвердилися стосовно двох пацієнтів протягом останньої доби. У регіоні зафіксовано один випадок одужання. Перші випадки зараження виявлено 25 березня.

Житомирська область - 31 інфікований (3 летальних). В області зафіксовано ще один летальний випадок хвороби. Померла від ускладнень інфекції 81-річна жінка з Бердичівського району. Кількість хворих за добу збільшилася на 10 осіб. В даний момент перевіряються 21 підозра на коронавірус. Перший випадок інфекції у регіоні зафіксовано 12 березня.

Полтавська область - 19 інфікованих. У регіоні зафіксовано перший випадок одужання. Вилікувалася від короновіруса 28-річна дівчина з Горішніх Плавнів. За останню добу у регіоні виявлено два нові випадки COVID-19. Перші хворі в Полтаві підтверджено 27 березня.

Херсонська область - 18 інфікованих (1 летальний). В області зафіксовано 3 нових зараження коронавірусом. Перший інфікований зареєстровано у регіоні 25 березня.

Хмельницька область - 16 інфікованих. Новий хворий з коронавірусом госпіталізовано в інфекційну лікарню Хмельницька. В облдержадміністрації уточнюють, що протягом доби померла медик з підозрою на коронавірус. Перший випадок зараження зафіксовано в області 27 березня.

Донецька область - 11 інфікованих (1 летальний). За останню добу нових заражених не виявлено. Вперше випадок захворювання COVID-19 підтверджено у регіоні 18 березня. На окупованій території повідомляється про 13 заражених, одна з яких дитина.

Чернігівська область - 9 інфікованих (1 летальний). Ситуація з захворюваністю за добу не змінилася. Перше зараження у регіоні підтвердилося 26 березня.

Харківська область - 5 інфікованих. Перші хворі на коронавирус з'явилися 28 березня. За добу нових заражень не виявлено. На даний момент перевіряються 30 підозр.

Луганська область - 3 інфікованих. Ситуація в області за добу не змінилася. В регіоні нараховано 3 хворих. Перші заражені в області зафіксовано 25 березня. На окупованій території захворіли 7 осіб.

Миколаївська область - інфікованих немає. МОЗ перевірив тести на коронавірус і підтвердив заяви влади про нульове поширення пандемії в області. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, незважаючи на ці висновки, лікарні області все одно перевірять на наявність засобів індивідуального захисту і апаратів реанімаційних заходів.