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Коронавирус в Черкасской области подтвердили у 6 человек

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 13:49
Коронавирус в Черкасской области подтвердили у 6 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области у 86 человек подтвержден коронавирус

Сейчас в Черкасской области зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар в Facebook.

Как он сообщил, у 6 человек был подтвержден коронавирус за последние сутки. Трое из них - из города Черкассы, один - из города Смела и еще двое - из Смелянского района. В целом количество заболевших составляет 86.

Так, коронавирус подтвержден в городе Черкассы - 20 случаев, в Каменце - 31, в Умане - 12, в Городищенском - 6 в Шполянском и Маньковском районах по четыре, в г. Смела - три, в Смелянском районе и в г. Лысянка по два случая заражения, а также в Каневе и Черкасском районе по одному.

Напомним, в Черновицкой области за сутки коронавирусом заразились 64 человека. Так, количество инфицированных в области возросло до 366 человек по сравнению с 302 случаями, о которых сообщалось в минувшие сутки. По состоянию на 10 апреля, регион занимает первое место в Украине по количеству больных COVID-19.

Также в Украине за сутки заразились коронавирусом 311 лиц. В настоящее время подтвержден диагноз на коронавирус у 2203 украинцев. Излечился от болезни 61 пациент, погибли 69.

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