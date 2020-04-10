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Зеленський і Мун Чже Ін обговорили протидію поширенню коронавірусу

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 12:43
Зеленський і Мун Чже Ін обговорили протидію поширенню коронавірусу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський і Мун Чже Ін також обговорили надання гуманітарної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський і президент республіки Корея Мун Чже Ін під час телефонної розмови обговорили питання протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній у питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тис.яч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні", - заявив Зеленський.

Також обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Нагадаємо, у Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня. В ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня".

Додамо, на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського було домовлено, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

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