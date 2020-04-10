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У Чернівецькій області зафіксували новий спалах заражень коронавірусом

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 10:17
У Чернівецькій області зафіксували новий спалах заражень коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу інфікувалися 64 жителі регіону

У Чернівецькій області за добу коронавірусом заразилися 64 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, кількість інфікованих у області збільшилася до 366 осіб у порівнянні з 302 випадками, про які повідомялося минулої доби. Станом на 10 квітня, регіон займає перше місце в Україні за кількістю хворих на COVID-19.

Також, за даними МОЗ, суттєво збільшилось число хворих у Києві. У порівнянні з минулим днем, у столиці зафіксували 38 нових випадків коронавірусу.

Третя область за кількістю заражень - Івано-Франківська. За добу інфекцію підтвердили у 36 жителів регіону. Разом з тим, у Івано-Франківській області найбільша смертність від інфекції - 17 летальних випадків із 69 зареєстрованих.

Як і раніше, жодного випадку зараження не зафіксовано у Миколаївській області.

Загалом географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:

  • Чернівецька область - 366 випадків;
  • м. Київ - 348 випадків;
  • Івано-Франківська область - 254 випадки;
  • Тернопільська область - 196 випадків;
  • Київська область - 140 випадків;
  • Вінницька область - 119 випадків;
  • Черкаська область - 86 випадків;
  • Рівненська область - 85 випадків;
  • Кіровоградська область - 82 випадки;
  • Львівська область - 82 випадки;
  • Сумська область - 63 випадки;
  • Закарпатська область - 56 випадків;
  • Запорізька область - 54 випадки;
  • Дніпропетровська область - 52 випадки;
  • Одеська область - 46 випадків;
  • Волинська область - 41 випадок;
  • Житомирська область - 41 випадок;
  • Херсонська область - 27 випадків;
  • Полтавська область - 20 випадків;
  • Хмельницька область - 16 випадків;
  • Донецька область - 11 випадків;
  • Чернігівська область - 9 випадків;
  • Харківська область - 6 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Миколаївська область - 0 випадків.

Станом на ранок 10 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки зараження COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків. 61 українець одужав, повторне тестування на коронавірус показало негативні результати.

Також повідомлялося про 12 нових смертей від коронавірусу в Україні. На даний момент відомо про 69 летальних випадків від інфекції.

Коронавірус в Україні: заразились більше 2,2 тис. людей За добу в Україні від коронавірусу померли 12 людей
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