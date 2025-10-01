Королевский стиль: 5 правил, которые демонстрирует принцесса Анна в своих образах

После визита в Киев принцесса Анна оказалась в центре внимания - не только как представительница королевской семьи, но и как икона сдержанного стиля.

Как одевается сестра короля Чарльза III и каких правил придерживается, подробнее рассказывает РБК-Украина .

Стиль принцессы Анны

Стиль принцессы Анны - это удачное сочетание классической элегантности, функциональности и индивидуального подхода. Она одна из самых стильных женщин британской королевской семьи, хотя ее стиль часто недооценивают из-за его практичности.

Принцесса Анна - дочь королевы Елизаветы II и сестра короля Чарльза III. Она известна не только своими королевскими обязанностями, но и как опытная всадница, что повлияло и на ее стиль.

Основные черты стиля принцессы Анны

Классика и сдержанность

Принцесса часто носит выверенные, классические силуэты: жакеты с подплечниками, строгие пальто, длинные юбки.

Ее выбор - это качественные ткани, приглушенные цвета и минимум украшений.

Повторное ношение вещей

Анна - чемпионка в повторном использовании одежды. Она может носить одну и ту же вещь десятилетиями - и это не преувеличение. Ее винтажные пальто и костюмы с 70-80-х годов и сегодня смотрятся актуально.

Она поддерживала идею осознанного потребления задолго до того, как это стало трендом.

Функциональность

Ее образы часто продуманы для удобства, особенно во время официальных визитов или спортивных событий. Удобная обувь, длинные юбки, пальто с глубокими карманами - все для комфорта.

Влияние стиля ретро

В гардеробе принцессы можно увидеть ретро-элементы 70–80-х: высокие воротники, яркие платки, большие очки, прическа с объемом, которая почти не меняется десятилетиями.

Она не следует моде, но ее стиль с годами становится все более актуальным.

Верховая езда и военный стиль

Через ее активное участие в конном спорте и военных церемониях в ее гардеробе отчетливо прослеживается жокейский стиль: высокие сапоги, блейзеры, фуражки, мундиры.

Главные правила стиля принцессы Анны

Вот пять главных правил королевского стиля, которые прекрасно демонстрирует принцесса Анна в своих образах - и которые могут стать вдохновением для каждого, кто ценит элегантность, сдержанность и осознанность в моде.

1. Одежда должна служить долго

Правило: инвестируйте в качество, а не в количество.

2. Повторное ношение - не минус, а добродетель

Правило: не стесняйтесь носить одежду повторно - это признак вкуса и ответственности.

3. Стиль, а не тренды

Правило: следуйте своему стилю, а не временной моде.

4. Практичность - не враг стиля

Правило: комфорт и функциональность могут быть стильными.

5. Аксессуары - это акцент, а не главное

Правило: качественный аксессуар способен вытянуть весь образ.

Принцесса Анна посетила Киев с необъявленным визитом

Принцесса Великобритании приехала в Киев, чтобы выразить поддержку украинским детям, пострадавшим от российской агрессии.

Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди, почтила память погибших детей и пообщалась с подростками, которых удалось вернуть из российской депортации.

Цель визита - привлечь внимание к травматическому опыту детей, живущих у линии фронта. Принцесса также посетила Музей истории Украины во Второй мировой войне, Михайловский Златоверхий собор и Центр защиты прав ребенка.

Принцесса Анна в Киеве (фото: Getty Images)