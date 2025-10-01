Королівський стиль: 5 правил, які демонструє принцеса Анна у своїх образах

Після візиту до Києва принцеса Анна опинилася в центрі уваги - не тільки як представниця королівської сім'ї, а і як ікона стриманого стилю.

Як одягається сестра короля Чарльза III і яких правил дотримується, докладніше розповідає РБК-Україна .

Стиль принцеси Анни

Стиль принцеси Анни - це вдале поєднання класичної елегантності, функціональності та індивідуального підходу. Вона одна з найстильніших жінок британської королівської сім'ї, хоча її стиль часто недооцінюють через його практичність.

Принцеса Анна - донька королеви Єлизавети II та сестра короля Чарльза III. Вона відома не тільки своїми королівськими обов'язками, а і як досвідчена вершниця, що вплинуло і на її стиль.

Основні риси стилю принцеси Анни

Класика і стриманість

Принцеса часто носить вивірені, класичні силуети: жакети з підплечниками, строгі пальта, довгі спідниці.

Її вибір - це якісні тканини, приглушені кольори та мінімум прикрас.

Повторне носіння речей

Анна - чемпіонка в повторному використанні одягу. Вона може носити одну й ту саму річ десятиліттями - і це не перебільшення. Її вінтажні пальта і костюми з 70-80-х років і сьогодні мають актуальний вигляд.

Вона підтримувала ідею усвідомленого споживання задовго до того, як це стало трендом.

Функціональність

Її образи часто продумані для зручності, особливо під час офіційних візитів або спортивних подій. Зручне взуття, довгі спідниці, пальта з глибокими кишенями - все для комфорту.

Вплив стилю ретро

У гардеробі принцеси можна побачити ретро-елементи 70-80-х: високі коміри, яскраві хустки, великі окуляри, зачіска з об'ємом, яка майже не змінюється десятиліттями.

Вона не слідує моді, але її стиль з роками стає все більш актуальним.

Верхова їзда та військовий стиль

Через її активну участь у кінному спорті та військових церемоніях в її гардеробі чітко простежується жокейський стиль: високі чоботи, блейзери, кашкети, мундири.

Головні правила стилю принцеси Анни

Ось п'ять головних правил королівського стилю, які прекрасно демонструє принцеса Анна у своїх образах - і які можуть стати натхненням для кожного, хто цінує елегантність, стриманість і усвідомленість у моді.

1. Одяг має служити довго

Правило: інвестуйте в якість, а не в кількість.

2. Повторне носіння - не мінус, а чеснота.

Правило: не соромтеся носити одяг повторно - це ознака смаку та відповідальності.

3. Стиль, а не тренди

Правило: слідуйте своєму стилю, а не тимчасовій моді.

4. Практичність - не ворог стилю

Правило: комфорт і функціональність можуть бути стильними.

5. Аксесуари - це акцент, а не головне

Правило: якісний аксесуар здатний витягнути весь образ.

Принцеса Анна відвідала Київ із неоголошеним візитом

Принцеса Великої Британії приїхала до Києва, щоб висловити підтримку українським дітям, які постраждали від російської агресії.

Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді, вшанувала пам'ять загиблих дітей і поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації.

Мета візиту - привернути увагу до травматичного досвіду дітей, які живуть біля лінії фронту. Принцеса також відвідала Музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський Золотоверхий собор і Центр захисту прав дитини.

Принцеса Анна в Києві (фото: Getty Images)