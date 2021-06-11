Поліція заарештувала сім людей поблизу місця проведення саміту G7
Поблизу місця проведення саміту "Великої сімки" (G7) правоохоронці зупинили дві машини. Після їх обшуку було заарештовано сім людей.
Про це повідомляє BBC.
За повідомленням поліції, машини обшукали приблизно в трьох милях від місця проведення саміту G7 в Корнуоллі.
Правоохоронці виявили фарбу, димові гранати і гучномовці після зупинки автомобіля і фургона біля Логганс-роуд в Хейлі в четвер.
Поліція Девона і Корнуолла повідомила, що сім заарештованих залишаються під вартою.
Раніше повідомлялося, що сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки" (G7). Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.
У перший день саміту лідери США, Великобританії, Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Європейського Союзу візьмуть участь в урочистому прийомі за участю королеви Єлизавети II.
Нагадаємо, вчора в Британії в районі проведення саміту G7 евакуювали готель через "бомбу".