Королева Єлизавета II повернулася до виконання обов'язків після смерті чоловіка

Королева Великобританії Єлизавета II повернулася до виконання своїх обов'язків. Це сталося через чотири дні після смерті чоловіка принца Філіпа .

Про це повідомляє агентство PA .

Згідно з представленими даними, Єлизавета II брала участь в офіційному заході, пов'язаному із залишенням Вільямом Пілом посади лорда-камергера при королівському дворі. На цій посаді він перебував протягом 14 років.

На його місце був призначений екс-глава служби контррозвідки МІ-5 Ендрю Паркер.