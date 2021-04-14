Королева Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей. Это произошло спустя четыре дня после смерти супруга принца Филиппа .

Об этом сообщает агентство PA .

Согласно представленным данным, Елизавета II приняла участие в официальном мероприятии, связанном с оставлением Уильямом Пилом должности лорда-камергера при королевском дворе. На данном посту он находился в течение 14 лет.

На его место был назначен экс-глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.