Королева Елизавета II вернулась к исполнению обязанностей после смерти супруга
Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей. Это произошло спустя четыре дня после смерти супруга принца Филиппа.
Об этом сообщает агентство PA.
Согласно представленным данным, Елизавета II приняла участие в официальном мероприятии, связанном с оставлением Уильямом Пилом должности лорда-камергера при королевском дворе. На данном посту он находился в течение 14 лет.
На его место был назначен экс-глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер.
Напомним, в Британии объявлен национальный траур в связи с кончиной мужа Елизаветы II принца Филлипа. Королевская семья будет скорбеть 30 дней.
Как писало РБК-Украина, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет.
Отметим, что в середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.