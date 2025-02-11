Король Иордании выступил против выселения палестинцев из Газы после встречи с Трампом

Лидер Иордании король Абдалла ІІ в Вашингтоне встретился сегодня с президентом США Дональдом Трампом. После встречи он заявил, что его страна сохраняет "твердую позицию" против выселения палестинцев из Газы и на Западном берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во время совместной пресс-конференции во вторник, Трамп подтвердил свой план по взятию под контроль Газы и выселению палестинцев из Газы. В тот момент Абдулла не отвергал идею президента США напрямую, хотя и советовал "не забегать вперед" и указал на то, что альтернативные предложения будут представлены.

Позже, в тот же день, Абдулла заявил в соцсети Х, что существует "единая арабская позиция" против перемещения палестинцев.

"Восстановление Газы без выселения палестинцев и решения тяжелой гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех", - сказал он.

Также Абдулла охарактеризовал переговоры с Трампом как "конструктивные".

CNN напомнило, что план Трампа подразумевает, что Иордания и Египет примут миллионы новых палестинских беженцев, однако обе эти страны выступают против этой идеи.