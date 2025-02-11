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Король Йорданії виступив проти виселення палестинців із Гази після зустрічі з Трампом

Вівторок 11 лютого 2025 23:41
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Король Йорданії виступив проти виселення палестинців із Гази після зустрічі з Трампом Фото: спочатку король не відкидав ідею Трампа (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Лідер Йорданії король Абдалла ІІ у Вашингтоні зустрівся сьогодні з президентом США Дональдом Трампом. Після зустрічі він заявив, що його країна зберігає "тверду позицію" проти виселення палестинців із Гази та на Західному березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час спільної пресконференції у вівторок, Трамп підтвердив свій план з узяття під контроль Гази і виселення палестинців з Гази. У той момент Абдулла не відкидав ідею президента США безпосередньо, хоча й радив "не забігати наперед" і вказав на те, що альтернативні пропозиції будуть представлені.

Пізніше, того ж дня, Абдулла заявив у соцмережі Х, що існує "єдина арабська позиція" проти переміщення палестинців.

"Відновлення Гази без виселення палестинців і вирішення важкої гуманітарної ситуації має бути пріоритетом для всіх", - сказав він.

Також Абдулла охарактеризував переговори з Трампом як "конструктивні".

CNN нагадало, що план Трампа передбачає, що Йорданія і Єгипет приймуть мільйони нових палестинських біженців, проте обидві ці країни виступають проти цієї ідеї.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Сектор Газа
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