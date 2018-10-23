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Король Саудівської Аравії прийняв сім'ю вбитого журналіста Хашкаджі

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 18:26
Фото: Салман бен Абдель Азіз (GettyImages)
Фото: Салман бен Абдель Азіз (GettyImages)

Король висловив свої співчуття

Король Саудівської Аравії Салман бен Абдель Азіз прийняв сім'ю опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в Стамбулі в саудівському консульстві, і висловив свої співчуття. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство SPA.

Відзначається, що король у своїй резиденції зустрівся з сином журналіста Салахом. Також був присутній наслідний принц Мухаммед бен Салман.

Нагадаємо, уряд Саудівської Аравії пообіцяв, що притягне до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Як писало РБК-Україна раніше, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі було спланованим.

Як раніше повідомляло агентство, у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло убитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Пізніше повідомлялося, що обличчя журналіста було знівечене.

Вбивство саудівського журналіста: обличчя Хашкаджі знівечили Саудівська Аравія пообіцяла притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства Хашкаджі
Новини України Саудовская АравияжурналистыВбивство
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