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Король Саудовской Аравии принял семью убитого журналиста Хашкаджи

Новости » Общество    23.10.2018 - 18:26
Фото: Салман бен Абдель Азиз (GettyImages)
Фото: Салман бен Абдель Азиз (GettyImages)

Король выразил свои соболезнования

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз принял семью оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в Стамбуле в саудовском консульстве, и выразил свои соболезнования. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство SPA.

Отмечается, что король в своей резиденции встретился с сыном журналиста Салахом. Также присутствовал наследный принц Мухаммед бен Салман.

Напомним, правительство Саудовской Аравии пообещало, что привлечет к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, "независимо от того, кем они могут быть".

Как писало РБК-Украина ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным.

Как ранее сообщало агентство, во вторник, 23 октября, стало известно, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже сообщалось, что лицо журналиста было изуродовано.

Убийство саудовского журналиста: лицо Хашкаджи изуродовали Саудовская Аравия пообещала привлечь к ответу всех причастных к убийству Хашкаджи
Новости Украины Саудовская АравияжурналистыУбийство
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