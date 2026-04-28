Король Чарльз III станет вторым британским монархом, выступившим в Конгрессе США

Во вторник, 28 апреля, король Британии Чарльз III выступит на заседании Конгресса США, став лишь вторым британских монархом, сделавшим это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Как пишет издание, лидеры Конгресса пригласили Чарльза поделиться своими видением будешь отношении Британии и США, а также "подтвердить наш союз в этот переломный момент истории".
Причем Чарльз III станет лишь вторым британским монархом, который выступил перед Конгрессом, следующая по стопам своей матери, покойной королевы Елизаветы II. Она, как известно, была первым и единственным британским монархом, выступившим перед Конгрессом в 1991 году.
NBC News отмечает, что в целом иностранные лидеры выступили перед Конгрессом 132 раза, но выступления монархов - это гораздо более редкое явление. Большинство из вышеуказанного числа речей были произнесены президентами и премьер-министрами.
Издание пишет, что когда королева шла по центральному проходу переполненного зала Палаты представителей, большинство членов парламента воздержались от того, чтобы протянуть ей руку для рукопожатия, как это обычно делается, когда президента призывают на ежегодное послание президента к Конгрессу о положении дел в стране
Елизавета говорила примерно 15 минут и закончила выступление словами: "Да благословит Бог Америку".
Королеве разрешили надеть шляпу в зале, что обычно было запрещено. Ее муж, принц Филипп, согласно королевскому этикету, сидел на трибуне, а не в галерее, где обычно сидит супруга президента.
Также Елизавета столкнулась с протестами со стороны членов Конгресса. Несколько ирландско-американских законодателей, и в том числе член Палаты представителей Джон Кеннеди II (демократ от штата Массачусетс), бойкотировали ее выступление в знак протеста против британской политики в Северной Ирландии.
Напомним, сутками ранее стало известно, что визит короля Британии Чарльза III в США состоится по плану, несмотря на стрельбу, которая произошла на ужине президента США Дональда Трампа с журналистами в Вашингтоне.
Также мы писали, что вечером 27 апреля по киевскому времени Чарльз уже прилетел в США вместе с королевой Камилой, после чего они отправились в Белый дом. Там их встретил президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания. Отметим, что это первый визит британского монарха с 2007 года.
Кроме того, согласно плану, Чарльз и Камила собираются быть в США 6 дней. Понедельник они прибыли в Вашингтон, а после отправятся в Нью-Йорк и Вирджинию.