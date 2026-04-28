Король Чарльз III станет вторым британским монархом, выступившим в Конгрессе США

Как пишет издание, лидеры Конгресса пригласили Чарльза поделиться своими видением будешь отношении Британии и США, а также "подтвердить наш союз в этот переломный момент истории".

Причем Чарльз III станет лишь вторым британским монархом, который выступил перед Конгрессом, следующая по стопам своей матери, покойной королевы Елизаветы II. Она, как известно, была первым и единственным британским монархом, выступившим перед Конгрессом в 1991 году.

NBC News отмечает, что в целом иностранные лидеры выступили перед Конгрессом 132 раза, но выступления монархов - это гораздо более редкое явление. Большинство из вышеуказанного числа речей были произнесены президентами и премьер-министрами.

Каким было выступление королевы Британии Елизаветы II в 1991 году

Издание пишет, что когда королева шла по центральному проходу переполненного зала Палаты представителей, большинство членов парламента воздержались от того, чтобы протянуть ей руку для рукопожатия, как это обычно делается, когда президента призывают на ежегодное послание президента к Конгрессу о положении дел в стране

Елизавета говорила примерно 15 минут и закончила выступление словами: "Да благословит Бог Америку".

Королеве разрешили надеть шляпу в зале, что обычно было запрещено. Ее муж, принц Филипп, согласно королевскому этикету, сидел на трибуне, а не в галерее, где обычно сидит супруга президента.

Также Елизавета столкнулась с протестами со стороны членов Конгресса. Несколько ирландско-американских законодателей, и в том числе член Палаты представителей Джон Кеннеди II (демократ от штата Массачусетс), бойкотировали ее выступление в знак протеста против британской политики в Северной Ирландии.