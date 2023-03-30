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Король Британии заявил, что российское вторжение в Украину угрожает безопасности Европы

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Берлин, Четверг 30 марта 2023 14:58
Король Британии заявил, что российское вторжение в Украину угрожает безопасности Европы Фото: британский король Чарльз III (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское вторжение в Украину ставит под угрозу безопасность Европы и демократические ценности. Однако мир не должен стоять в стороне.

Об этом заявил британский король Чарльз III, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

В четверг, 30 марта, британский монарх выступил в Бундестаге (немецком парламенте). Он отметил, что захватническая война, которую развязала Россия против Украины, снова вернула беду в Европу, которая приносит невероятные страдания многим невинным людям.

"Безопасность Европы, а также наши демократические ценности находятся под угрозой. Но мир не стоял в стороне... мы можем черпать мужество в нашем единстве", - заявил король.

Следует отметить, что визит Чарльза III в Германию стал его первой заграничной поездкой в качестве короля. В Германии британский монарх также встретился с канцлером Олафом Шольцом и поблагодарил его за поддержку Украины.

Раньше король Чарльз III посетил украинских бойцов, проходивших обучение в Британии.

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