Король Британии Чарльз ІІІ совершил первый зарубежный визит

Британский король Чарльз III совершил первый визит в качестве монарха. Он посетил Германию в сопровождении королевы-консорта Камиллы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В Берлине британского короля принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В воздухе самолет с Чарльзом и Камиллой сопровождал немецкий истребитель, а в Берлине ожидал почетный кортеж.

По словам Штайнмайера, решение британского монарха выбрать Германию в качестве первой страны для официального визита – важный жест в германо-британских отношениях.

Король сначала должен был посетить Францию. Визит Чарльза в Париж не состоялся из-за беспорядков, вызванных пенсионной реформой. Ожидается, что в ходе встреча король и президент сосредоточатся на вопросах окружающей среды, зеленых технологий и городского благоустройства.