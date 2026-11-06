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Король Бельгии отказался принять отставку премьера

20:39 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Король Бельгии отказался принять отставку премьера Фото: Барт де Вевер (Getty Images)
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Король Бельгии Филипп I отказался принять отставку премьер-министра страны Барта де Вевера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бельгийской монархии в X.

Решение отклонить отставку премьера монарх принял по итогам встречи с руководителями пяти политических сил, формирующих большинство в бельгийском правительстве.

Все лидеры партий подтвердили намерение как можно быстрее завершить бюджетный процесс и согласовать стабильный финансовый план страны на ближайшие три года.

"Король также получил официальное обязательство от пяти глав партий о том, что они готовы пойти на уступки для достижения соглашения в правительстве. Король отметил важность достижения должного баланса между сохранением социальной сплоченности и стимулированием экономического роста", - отмечается в заявлении.

Король Филипп I попросил Вевера в срочном порядке возобновить консультации с политическими партнерами.

По итогам проведенных переговоров премьер должен лично отчитаться монарху о достигнутых результатах уже 16 ноября.

Напомним, 2 ноября король Бельгии Филипп принял Барта де Вевера на аудиенции, во время которой тот официально сообщил о сложении полномочий из-за провала бюджетных переговоров.

Отметим, что недавно Вевер заявил, что ЕК не планирует предлагать новые механизмы использования замороженных активов РФ для финансирования потребностей Украины.

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