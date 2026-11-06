Король Бельгии отказался принять отставку премьера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бельгийской монархии в X.

Решение отклонить отставку премьера монарх принял по итогам встречи с руководителями пяти политических сил, формирующих большинство в бельгийском правительстве.

Все лидеры партий подтвердили намерение как можно быстрее завершить бюджетный процесс и согласовать стабильный финансовый план страны на ближайшие три года.

"Король также получил официальное обязательство от пяти глав партий о том, что они готовы пойти на уступки для достижения соглашения в правительстве. Король отметил важность достижения должного баланса между сохранением социальной сплоченности и стимулированием экономического роста", - отмечается в заявлении.

Король Филипп I попросил Вевера в срочном порядке возобновить консультации с политическими партнерами.

По итогам проведенных переговоров премьер должен лично отчитаться монарху о достигнутых результатах уже 16 ноября.