Король Бельгии отказался принять отставку премьера
Король Бельгии Филипп I отказался принять отставку премьер-министра страны Барта де Вевера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бельгийской монархии в X.
Решение отклонить отставку премьера монарх принял по итогам встречи с руководителями пяти политических сил, формирующих большинство в бельгийском правительстве.
Все лидеры партий подтвердили намерение как можно быстрее завершить бюджетный процесс и согласовать стабильный финансовый план страны на ближайшие три года.
"Король также получил официальное обязательство от пяти глав партий о том, что они готовы пойти на уступки для достижения соглашения в правительстве. Король отметил важность достижения должного баланса между сохранением социальной сплоченности и стимулированием экономического роста", - отмечается в заявлении.
Король Филипп I попросил Вевера в срочном порядке возобновить консультации с политическими партнерами.
По итогам проведенных переговоров премьер должен лично отчитаться монарху о достигнутых результатах уже 16 ноября.
Напомним, 2 ноября король Бельгии Филипп принял Барта де Вевера на аудиенции, во время которой тот официально сообщил о сложении полномочий из-за провала бюджетных переговоров.
Отметим, что недавно Вевер заявил, что ЕК не планирует предлагать новые механизмы использования замороженных активов РФ для финансирования потребностей Украины.