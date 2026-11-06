Король Бельгії відмовився прийняти відставку прем'єра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бельгійської монархії в X .

Рішення відхилити відставку прем'єра монарх ухвалив за підсумками зустрічі з керівниками п'яти політичних сил, які формують більшість у бельгійському уряді.

Усі лідери партій підтвердили намір якнайшвидше завершити бюджетний процес та узгодити стабільний фінансовий план країни на найближчі три роки.

"Король також отримав офіційне зобов'язання від п'яти голів партій про те, що вони готові піти на поступки для досягнення угоди в уряді. Король наголосив на важливості досягнення належного балансу між збереженням соціальної згуртованості та стимулюванням економічного зростання", - зазначається в заяві.

Король Філіп I попросив Вевера в терміновому порядку відновити консультації з політичними партнерами.

За підсумками проведених переговорів прем'єр має особисто прозвітувати монарху про досягнуті результати вже 16 листопада.