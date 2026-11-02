Премьер Бельгии Барт де Вевер подал в отставку из-за бюджета
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о своей отставке из-за неспособности правительственной коалиции согласовать государственный бюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Королевского дворца Бельгии.
В понедельник, 2 ноября, король Бельгии Филипп принял главу правительства на аудиенции, во время которой тот официально сообщил о сложении полномочий из-за провала бюджетных переговоров.
Монарх пока отложил принятие отставки и инициировал срочные консультации с лидерами партий коалиционного большинства. Во дворце выразили сожаление из-за сложившейся ситуации и отметили недопустимость затяжных кризисов.
"В контексте значительной геополитической неопределенности и серьезных экономических вызовов страна не может позволить себе длительный политический кризис", - говорится в заявлении прессслужбы.
Король призвал все заинтересованные стороны "ставить на первое место общий интерес и готовность к компромиссам".
Филипп снова примет премьер-министра в пятницу, 6 ноября.
Напомним, недавно Вевер заявил, что Еврокомиссия не планирует предлагать новые механизмы использования замороженных активов РФ для финансирования нужд Украины.
В прошлом году, когда обсуждалась возможность конфискации активов страны-агрессора, Вевер заявил, что в Бельгии не верят в поражение России в войне против Украины.
По его словам, после окончания войны эти средства придется вернуть Кремлю. Кроме того, бельгийский премьер утверждал, что Россия открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием" в случае конфискации своих активов.