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Король Бельгії вперше вибачився за колонізацію ДР Конго

Новини » В світі     01.07.2020 - 07:35
Король Бельгії вперше вибачився за колонізацію ДР Конго
Фото: король Філіп (скріншот/Youtube)

Монарх написав листа президенту Демократичної Республіки Конго

Вперше в історії Бельгії король Філіп офіційно вибачився за жорстокість у проведенні колоніальної політики на території сучасної Демократичної Республіки Конго місцевій владі. Це сталося після низки протестів проти расової дискримінації, що охопили Бельгію в червні.

В листі, присвяченому 60-річчю незалежності ДР Конго, король Філіп нагадав, що в період колонізації населення країни піддавалося "особливій жорстокості та приниженням".

"Наша історія складається із загальних досягнень, але також пережила і хворобливі епізоди. За часів незалежної держави Конго були здійснені акти насильства і жорстокості, які все ще позначаються у нашій колективній пам'яті", - йдеться в листі.

Монарх зазначив, що буде й надалі боротися з усіма формами расизму.

Наприкінці 19-го століття під контроль Бельгії перейшла величезна територія в басейні річки Конго. Колоніальні доходи бельгійський король Леопольд II вкладав у розвиток своєї країни.

За оцінками істориків, під час його правління в Конго загинули 10 мільйонів осіб. Нинішній король Філіп - прямий нащадок Леопольда II.

Нагадаємо, кампанія з боротьби з расовою дискримінацією поширюється по всьому світу після загибелі в США афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими.

Як повідомляло РБК-Україна, у столиці Бельгії Брюсселі 7 червня відбулися акції протесту проти расизму і поліцейського насильства. Між демонстрантами та правоохоронцями сталися сутички.

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Автор: News Editor 1

Теги Новини України БельгияКороль Филипп VIКонго
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