Король Бахрейну закликав Лаврова до мирних переговорів щодо України

Король Бахрейну шейх Хамад бен Іса Аль Халіфа обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який прибув з робочим візитом до Манами, війну в Україні. Він закликав до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бахрейнське інформаційне агентство .

За повідомленням агентства, король Бахрейну відзначив "важливість вирішення конфлікту в Україні відповідно до інтересів двох сусідніх країн, безпеки і стабільності європейського континенту і світу".

Він також вказав на "необхідність звернення до діалогу і дипломатичних рішень в рамках міжнародного права з метою досягнення політичного врегулювання, яке покладе край конфлікту".

Нагадаємо, раніше лідери Німеччини і Франції закликали президента Росії Володимира Путіна до прямих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

У Зеленського також заявляли, що всі російські заяви про нібито відмову України від переговорів є брехнею.

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